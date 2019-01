Preocupado, Lula diz que Bolsonaro foi eleito para 'destruir o PT'

Durante uma conversa com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e com a ex-presidente Dilma Rousseff, na quinta-feira (3), na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, o ex-presidente Lula disse que estar preocupado com os rumos da oposição durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Segundo relatos, o petista fez a avaliação de que, diferentemente de todos os outros desde a redemocratização, Bolsonaro não foi eleito para governar, mas sim para destruir adversários políticos, em especial o Partido dos Trabalhadores e seu legado.

Às duas aliadas, Lula também disse acreditar que Bolsonaro vai endurecer o discurso de combate à corrupção na política e de criminalização da esquerda para “preencher o vazio” de sua gestão, caso não consiga avançar na pauta econômica nos primeiros meses.

As informações são da Folha de São Paulo

