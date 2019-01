Ciro Gomes diz que Bolsonaro acredita na burrice do povo

O candidato do PDT fez duríssimas críticas ao discurso de Jair Bolsonaro, e afirmou que o presidente acredita na ‘ignorância do povo‘. | Foto: Reprodução

O candidato à corrida presidencial em 2018, Ciro Gomes, concedeu entrevista ao jornalista Florestan Fernandes Junior, para o jornal ‘El País‘. O candidato do PDT fez duríssimas críticas ao discurso de Jair Bolsonaro, e afirmou que o presidente acredita na ‘ignorância do povo‘.



Ciro afirmou que o maior absurdo se deu pelo fato do presidente usar de seu discurso de posse, momento projetado para a história, para construir a sua fala diante da suposição da falta de conhecimento da população, acreditando que os brasileiros seriam incapazes de compreender o socialismo. O cearense falou muito sobre o conservadorismo do vencedor das eleições de 2018.

Ainda insistindo no conservadorismo, Ciro Gomes afirmou que ao proferir a palavra ‘socialismo’, Bolsonaro demonstra todo o seu ‘ranço conservador’, cujos planos são se projetar para os costumes e para a economia do país.

Ainda em tom muito crítico, o ex-ministro de Lula disse que tudo isso profecia uma grandiosa tragédia, dando sinais de que o trabalho do presidente a partir de agora tende a permanecer no palanque, e citou a ‘vagueza‘ que enxergou no discurso, afirmando que o presidente diz bobagens superficiais, e que continua insistindo na tecla de um ‘antipetismo‘ da mesma forma superficial.

O ex-presidenciável disse que a oposição do governo deve colocar em voga os temas cuja importância seja grande ao país. Ele citou como exemplo, a questão do emprego, que segundo ele não foi em momento algum mencionada por Jair Bolsonaro, durante a sua posse.

