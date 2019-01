Cirurgia de Bolsonaro já dura 5 horas e 'corre tudo bem', diz Planalto

O procedimento começou por volta das 6h30 | Foto: Divulgação

A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para retirada da bolsa de colostomia já dura aproximadamente cinco horas e a equipe médica avisou que "está correndo tudo bem", de acordo com a assessoria do Palácio do Planalto.

O procedimento começou por volta das 6h30. A previsão inicial da equipe médica era que a cirurgia levasse de três a quatro horas para ser concluída.

Entre os familiares, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos Eduardo e Carlos estão no hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Carlos acompanha a operação diretamente no centro cirúrgico da unidade.

