Exoneração: Gustavo Bebiano promete 'cair atirando'

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) vai demitir, até segunda-feira, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que foi presidente do partido dele até assumir o ministério. Bebiano também foi o principal articulador e líder da vitoriosa campanha de Bolsonaro no ano passado.

Na sexta-feira (15), após dois dias na “geladeira”, Bebiano foi recebido por Bolsonaro, mas a permanência dele no cargo já era incerta. Interlocutores do governo não descartavam a demissão, que se confirmaria pelas relatos de bastidores. A reunião entre ambos foi descrita como tensa, mas, nas palavras de um amigo do ministro, “foi um encontro necessário”. Pessoas próximas ao ministro dizem que ele sairá “atirando”.

Bebiano era presidente do PSL na época da campanha de Jair Bolsonaro em 2018, coordenou a candidatura dele e conviveu intimamente com a família do seu atual chefe, por meses.

Ao desabafar nessa sexta com integrantes do governo, Bebiano disse que “não se dá um tiro na nuca do seu próprio soldado.

Vazamento

O vazamento de um áudio com conversas entre Bolsonaro e Bebiano foi uma das razões para o mal-estar que o governo enfrenta.

Na mensagem, Bolsonaro critica o ministro porque ele havia marcado uma reunião com o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet Camargo, no Palácio do Planalto. “Como você coloca nossos inimigos dentro de casa?”, questiona o presidente. A informação é da revista Veja.

Bebiano vinha atuando para abrir um canal de diálogo com a emissora. Desde a campanha, a relação entre Bolsonaro e a Globo é estremecida.

Outra conversa vazada foi publicada pelo portal Antagonista. Nela, Bolsonaro teria dito a Bebiano: “Eu sei que você manda no Antagonista. A nota foi pregada lá”.

A nota a que Bolsonaro se refere é a que informa que o ministro ligou para o presidente, mas não foi atendido”.

Leia mais:

Moro diz que repasses a ‘laranjas’ serão investigados

Projeto de lei Anticrime será apresentado na terça-feira ao Congresso