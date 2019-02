Vítima de violência doméstica poderá solicitar divórcio imediato

O Projeto de Lei 510/19 permite que a vítima de violência doméstica solicite ao juiz a decretação imediata do divórcio ou do rompimento da união estável, além das medidas protetivas de urgência já previstas pela Lei Maria da Penha (11.340/06). A proposta tramita na Câmara dos Deputados.

Entre as medidas já previstas pela lei está a proibição do contato com a vítima ou aproximação dela.

Para o autor do projeto, deputado Luiz Lima (PSL-RJ), apesar de a Lei Maria da Penha já criar diversas medidas para coibir a violência doméstica contra a mulher, há necessidade de se prever ações que facilitem de forma definitiva o encerramento do vínculo da mulher e da família com o agressor.

“A medida pode vir a minimizar os efeitos negativos e, muitas vezes, catastróficos da convivência durante o andamento do processo de divórcio ou dissolução da união estável”, diz o deputado.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Violência em Manaus

Em dois anos (2017/2018), 35.480 mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Os crimes mais registrados pelo sexo feminino nas delegacias de Manaus são casos de ameaça, injúria, lesão corporal, vias de fato, perturbação da tranquilidade, furto, dano, violação de domicílio, entre outros casos.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), o crime de ameaça é o mais comum de ser realizado pelo agressor, e no ano passado foram contabilizados 10.881 casos dessa natureza na capital amazonense.

*Com informações da Agência Câmara

