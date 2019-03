Presidente do Paraguai se reúne nesta terça-feira (12) com Bolsonaro

Autoridades brasileiras informaram que também está em pauta a construção de duas pontes ligando Brasil e Paraguai | Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, reúnem-se amanhã terça-feira (12), em Brasília. O paraguaio faz a visita oficial acompanhado por uma comitiva de ministros. Segundo Abdo, vai conversar sobre a renegociação do Anexo C do Tratado de Itaipu, temas de segurança de fronteira e cooperação comercial.

Autoridades brasileiras informaram que também está em pauta a construção de duas pontes ligando Brasil e Paraguai. Anteriormente, Abdo disse que pretende pedir a Bolsonaro a suspensão da concessão do status de refugiado a dois paraguaios Juan Arrom e Anúncio Martí, julgados pelo sequestro de uma mulher há 18 anos.

"Nós somos bons aliados estratégicos e vamos também discutir a cooperação em termos de segurança e inteligência, e contar com questões que fazem nosso relacionamento bilateral com um dos países que mais influenciam nossa economia ", afirmou Abdo.

O presidente do Paraguai disse que as viagens ao exterior são necessárias para manter o relacionamento com os parceiros comerciais e dar mais visibilidade ao país para “apresentá-lo ao mundo”.

*Com informações da Ip, agência pública de notícias do Paraguai

Leia mais:

Marcelo Ramos fala sobre sua atuação na defesa da ZFM

Diretor da Força Nacional de Segurança Pública faz inspeção em Manaus