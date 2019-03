Bolsonaro: 'O Brasil precisa desconstruir, antes de construir'

Em um jantar com lideranças neste domingo (17), Jair Bolsonaro disse que o intuito do seu governo não é construir coisas para o Brasil, mas sim desconstruir. O evento aconteceu na residência do embaixador brasileiro em Washington, Sergio Amaral e reuniu lideres do governo americano.

“O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa. Desfazer muita coisa. Para depois nós começarmos a fazer", afirmou o presidente.

Bolsonaro definiu sua vitória eleitoral como "um milagre". "O país estava se encaminhando para o socialismo e para o comunismo, mas teve esse processo interrompido ao me tornar presidente", concluiu.

Em um vídeo publicado no twitter, o presidente brasileiro ressaltou sua admiração pelos americanos e disse que o governo dos EUA sempre lhe serviu de exemplo. Bolsonaro destacou o filósofo e professor Olavo de Carvalho, que estava ao seu lado no jantar, como um de seus grandes inspiradores e inspirador de outros jovens brasileiros.

Participaram do jantar a comitiva do presidente e pensadores da direita americana. Dentre eles, Steve Bannon, o ex-estrategista de Donald Trump; o acadêmico Walter Russell Mead; a colunista do Wall Street Journal Mary Anastasia O’Grady; e o editor da revista literária The New Criterion, Roger Kimball.

