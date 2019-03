Moro negocia com Justiça Americana o acesso a contas de redes sociais

Nas ultimas semanas a polícia federal trabalhou intensamente para que a proposta seja considerada pela Justiça americana | Foto: Agência Brasil

Nesta semana, o ministro Sergio Moro e a Polícia Federal brasileira terão encontro com o Deparamento de Justiça Americano e buscam negociar acordo que permita ao Brasil ter ter acesso a dados a contas de redes sociais, como o: Facebook e Whatsapp sem solicitar pedido judicial. (As informações são do Jornal O Globo).



A Justiça brasileira enfrenta barreiras para o fornecimento de informações e quebra de sigilo de usuários que possuem contas nas redes sociais, as empresas que gerenciam esses dados alegam que podem fornecê-los. O acesso aos dados são essenciais para que polícia tenha informações sobre inquéritos judiciais.

