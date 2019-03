Ex-ministro de Temer, Moreira Franco também é preso pela Lava Jato

São Paulo - Além do ex-presidente Michel Temer , o ex-ministro de seu governo Moreira Franco também foi preso na manhã desta quinta-feira, 21, pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Moreira foi preso no Rio de Janeiro e o mandado de prisão foi expedido também pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara federal Criminal do Rio.

Moreira Franco da mesma forma que Michel Temer é filiado ao MDB. Foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e, posteriormente, ministro de Minas e Energia no governo do ex-presidente Michel Temer.

A prisão dos dois está ligada a operação Radioatividade, uma das fases da Lava Jato, com base em delações dos empresários José Antunes Sobrinho, da Engevix e do Corretor Lúcio Funaro, sobre pagamentos indevidos.

