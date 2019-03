Temer está escrevendo romance na prisão, diz Marun

Ex-presidente Michel Temer preso na Operação Lava Jato | Foto: Antonio Cruz-Agência Brasil

O ex-presidente Michel Temer (MDB) está aproveitando o tempo na prisão para escrever novas páginas de um romance que já havia planejado, afirmou nesta sexta-feira (22) o ex-deputado federal Carlos Marun (MDB-MS). "Ele escreveu pelos menos umas três páginas, a mão, em papel ofício", disse.



Marun, que foi ministro da Secretaria de Governo enquanto Temer era presidente da República, tentou visitar o ex-presidente pela terceira vez na noite desta sexta-feira, mas foi impedido. "Alegaram que Temer estava cansado, porque já recebeu muitos advogados. Mas eu suspeito que seja resultado de uma postura da OAB, e pretendo representar à entidade para esclarecer", afirmou ao sair da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, às 18h30.

Com base nas duas primeiras visitas, realizadas na noite de quinta-feira (21) e na manhã de sexta, Marun afirmou que o ex-presidente está inconformado com a ordem de prisão, já que "não há nem inquérito contra ele", mas que tem usado o tempo livre para escrever. "Não sei qual é o tema (do romance), vou ler quando for publicado", afirmou. "Ele está numa sala adaptada então aproveitou a escrivaninha. Tem duas cadeiras lá, eu sentei em uma e ele estava na outra", descreveu.

"Ontem (quinta) à noite Temer não parecia disposto a se alimentar, talvez não tenha comido. Mas ele dormiu bem, hoje (sexta) pela manhã estava bem disposto e se alimentou, hoje (sexta) comeu sim", contou, sem detalhar qual foi o cardápio do ex-presidente.

Marun afirmou que não há previsão de visitas para Temer no sábado (23) e domingo (24), e que ele próprio queria se despedir do ex-presidente porque vai sair do Rio nas próximas horas. Ele não detalhou se viajará para o Mato Grosso do Sul, onde sua família mora, ou para Brasília.





