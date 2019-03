Dias Toffoli reclama da quantidade de decisões do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli participou de um seminário na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Centro de São Paulo na última semana. Durante sua fala, o ministro defendeu a simplificação da legislação e da Constituição Federal para que menos matérias sejam decididas pela Suprema Corte do Judiciário brasileiro. Ele também negou um atrito entre os poderes no Brasil.

"Por que uma discussão de frete vai parar no STF e o Supremo que tem que decidir se o valor vai ser este ou aquele, ou se o valor está correto ou não está? Isso é o fracasso das instituições brasileiras. E daí tudo cai nos nossos ombros. E aí tudo cai na nossa responsabilidade. E aí, para o bem ou para o mal, nós somos responsabilizados", argumentou o ministro Toffoli.

"A esquizofrenia vem de antes. Por que? Porque, se tudo vai parar no Supremo, é o significado do fracasso das outras instâncias", completou o ministro, que defendeu menos emendas na Constituição.

“Eu disse para o Paulo Guedes (ministro da Fazenda): ‘A reforma tributária tem que simplificar, não tem jeito. Tem que tirar da Constituição quase tudo’. Porque, se está na Constituição, vai parar na Justiça, e vai parar no Supremo. E, e se não fizermos isso, vamos continuar com a judicialização nesta e nas outras áreas", explicou o ministro.

"E toda nova emenda aumenta potencialmente os conflitos. Porque você coloca mais texto na Constituição, e quanto mais texto na Constituição, mais norma no caso concreto vai ser exigida e quem edita norma no caso concreto é a Justiça. A culpa é da Justiça ou da sociedade? Nós temos que refletir sobre isso. Então, se nós formos analisar, temos que diminuir a nossa Constituição", argumentou.

Sobre um possível atrito entre os poderes desde a eleição de Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo minimizou. "Nas últimas três, quatro semanas, como é público e notório, passamos muito tempo atuando para apaziguar as coisas. Felizmente, parece que agora as coisas vão andar no bom caminho", concluiu Dias Toffoli.

