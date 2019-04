Presença de Moro no Twitter enobrece o governo e a rede social

O ingresso do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, no Twitter foi celebrado nesta sexta-feira, 5, pelo vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão. "Diz-se na guerra que 'a presença da Artilharia enobrece o campo de batalha'", afirmou Mourão em post na rede social nesta manhã, em resposta ao anúncio de Moro de que havia aderido ao Twitter.

"Sua presença, ministro Moro, enobrece nosso governo e, agora, sua companhia enobrece esta rede. Seja bem-vindo", completou o vice-presidente.

Moro decidiu criar um perfil no Twitter para, conforme a própria publicação feita nesta quinta-feira, 4, "divulgar os projetos e as propostas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O perfil de Moro já tem mais 411 mil seguidores, enquanto Mourão é seguido por 544 mil.

