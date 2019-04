Se vender 20% ou 30% de estatais, está ótimo, diz Paulo Guedes

Campos do Jordão (SP) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira (5), no 18º Fórum Empresarial Lide, em Campos do Jordão (SP), que se o governo de Jair Bolsonaro vender 20% ou 30% das estatais, "está ótimo". "Eu estou absolutamente seguro e confortável que vamos fazer isso (fiscal e privatizações)", comentou.

Guedes ressaltou ainda que o governo está dando os primeiros passos no sentido da reforma tributária, e afirmou também que vai divulgar em 30 dias um pacote de medidas emergenciais aos governos estaduais.

"Vamos soltar em 30 das um pacote de medidas para ajudar esta turma boa", comentou, fazendo uma referência posterior ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). "O Caiado está com um canudinho tentando sobreviver. Espera que a cavalaria está chegando."

Guedes brincou ainda que é uma "cena ridícula" ver um governador pedindo recursos à União. Ele disse ainda que a intenção é utilizar os recursos do pré-sal para favorecer Estados e municípios. O ministro defendeu ainda que a reforma da Previdência é o primeiro passo para uma mudança no pacto federativo.

