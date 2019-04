Bolsonaro chega a 100 dias de governo com popularidade afetada

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) completa nesta quarta-feira (10) cem dias de mandato. O período é normalmente utilizado por analistas políticos para se ter uma ideia mais clara das primeiras ações de um presidente e o que elas indicam para os próximos meses de mandato.

Eleito com uma ampla comoção popular e militantes nas ruas que gritavam “eu vim de graça”, Bolsonaro tem uma marca negativa nos primeiros cem dias. Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no último domingo (7) indica que ele é o presidente eleito para primeiro mandato com o maior nível de rejeição popular após três meses de governo, desde a redemocratização.

Bolsonaro é quem tem o maior índice de “ruim ou péssimo” e o menor de “ótimo ou bom”. Essa comparação é feita com Fernando Collor (1990), Fernando Henrique Cardoso (1995), Luiz Inácio Lula da Silva (2003) e Dilma Rousseff (2011).

Questionado por jornalistas, Bolsonaro disse: “não vou perder tempo para comentar pesquisa do Datafolha”. No Twitter, o presidente ironizou os resultados, digitando uma risada para se referir a um dos pontos da pesquisa.

A popularidade afetada por ser reflexos de ações contestáveis do presidente. Nesses mais de três meses de gestão, Bolsonaro colecionou recuos e polêmicas. Logo nos primeiros dias de 2019, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, demitiu 320 servidores da pasta dando início ao que chamou de “despetização do ministério”.

Dias depois, o Governo Federal anunciou mudanças no edital do Ministério da Educação que permitiam a compra de livros didáticos com possibilidade de erros ortográficos, além de livros de história tirando referências ao golpe militar de 1964.

Ainda no MEC, o então ministro Ricardo Vélez enviou às escolas uma carta onde pedia autorização para as crianças fossem filmadas cantando o hino nacional em frente à bandeira do Brasil. A solicitação não foi aceita pela maioria dos professores e diretores da escola e o ministro mais uma vez recuou.

Base militar americana

Em sua primeira entrevista à imprensa após assumir o cargo, Bolsonaro citou, em 3 de janeiro, a possibilidade de os Estados Unidos instalarem uma base militar em solo brasileiro. A declaração não caiu bem entre os militares, conhecidos por seu nacionalismo. No dia 8 de janeiro, o presidente recuou e disse que a base militar não seria instalada em solo brasileiro.

Festejo de 1964

Em 25 de março, o presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa a realização de “comemorações devidas” em referência ao dia 31 de março de 1964, data que marca o golpe que deu início à ditadura militar no Brasil (1964-1985).

A ordem gerou reações na sociedade civil e até mesmo entre os próprios militares. No dia 27, em entrevista à TV Band, Bolsonaro chegou a afirmar que não houve ditadura no Brasil.

Análise das metas

Mesmo o presidente afirmando que o Governo Federal concluiu 95% das 35 metas estipuladas em janeiro deste ano para os 100 primeiros dias. A avaliação feita por especialistas e parlamentares, entretanto, desconhece os feitos.

O site Congresso em Foco, por exemplo, fez uma análise e mostrou que menos da metade (48,6%) das metas foram cumpridas e apenas 20% delas o foram na integralidade. De acordo com o levantamento, a taxa de inadimplência é elevada em alguns órgãos, como CGU (75%) e Mulheres 66%). Mesmo o Ministério da Economia cumpriu integralmente apenas uma de suas 5 metas (20%). A maioria das pastas, contudo, tem taxas de inadimplência de 100%, ou sejam, não cumpriram nenhuma meta, ainda que tivesse apenas uma meta a cumprir.

No quesito infraestrutura, a meta 13, que prevê privatizações no setor de transportes, tem conclusões distintas em diferentes setores. No aeroportuário, foi concluído o leilão da 5ª rodada de concessões com arrecadação de R$ 2,4 bilhões para o governo federal, e anunciada a 6ª rodada de concessões de 22 aeroportos divididos em três blocos. No portuário, foi concluído o leilão de arrendamento de quatro áreas portuárias (3 em Cabedelo, na Paraíba, e 1 em Vitória, no Espírito Santo) e o leilão de seis áreas portuárias no Pará (Miramar e Vila do Conde). No ferroviário, foi concluída a concessão de 1.537 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, com arrecadação de R$ 2,7 bilhões para o governo.

No Banco Central, as ações 34, de independência da autoridade monetária, e 35, de critérios para dirigentes de bancos federais, inda estão sendo discutidas com o Ministério da Economia e com a Casa Civil.

Na pasta da Cidadania, a ação 2, a MP que autoriza a 13ª parcela de pagamento do Programa Bolsa Família, deve ser publicada até 10 de abril. O pagamento do benefício será feito em dezembro. Sobre a ação 3, o Bolsa Atleta, a pasta está finalizando a proposta para ampliação do programa, também a ser anunciado no dia 10.

