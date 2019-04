AO VIVO: Confira debate sobre Reforma da Previdência na Câmara Federal

A CCJ está reunida nesta terça-feira (16) para debater a proposta de Reforma da Previdência (PEC 6/19). Na semana passada, relator do texto, deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), apresentou parecer favorável à proposta do governo no colegiado, que analisa apenas a admissibilidade. O mérito será discutido por uma comissão especial.

Nesta segunda, os parlamentares fizeram acordo para que o debate sobre a Previdência ficasse para depois da aprovação da PEC 34/19, que determina a execução obrigatória das emendas apresentadas pelas bancadas estaduais e do Distrito Federal ao Orçamento da União. Como o chamado Orçamento impositivo foi aprovado ontem, a análise da reforma da Previdência começou hoje.

