Bolsonaro quer ‘ponto final’ na disputa entre filho e o vice Mourão

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou ontem (23) que o presidente Jair Bolsonaro quer “colocar um ponto final” na divergência entre o vice-presidente Hamilton Mourão e o filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro.

Nos últimos dois dias, Carlos publicou em uma rede social mensagens com críticas ao vice-presidente e a militares, gerando um desconforto ao governo. Nessa terça, por exemplo, Carlos Bolsonaro publicou pelo menos quatro mensagens com críticas veladas ou diretas a Mourão.

“Um outro tema que o senhor presidente gostaria de colocar um ponto final é essa discussão entre o senhor, essa pretensa discussão, entre o senhor vice-presidente e o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do nosso presidente. [...] Quanto aos seus filhos, em particular ao Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao seu lado. [...] E eu abro aspas para a frase ‘é sangue do meu sangue’”, disse Rêgo Barros.

“Em relação ao general Mourão, o presidente destacou que ele é o subcomandante do governo, ele topou o desafio das eleições e terá a consideração e o apreço do senhor presidente”, complementou.

Minutos depois da declaração, porém, Carlos Bolsonaro voltou a publicar críticas diretas ao vice-presidente, referindo-se a ele como “tal de Mourão” e “queridinho da imprensa”. Na mensagem, Carlos critica uma declaração dada por Mourão uma semana após o atentado sofrido por Bolsonaro durante a campanha do ano passado.

“Naquele fatídico dia em que meu pai foi esfaqueado por ex-integrante do PSOL e o tal de Mourão em uma de suas falas disse que aquilo tudo era vitimização. Enquanto um homem lutava pela vida e tentava impedir que o Brasil caísse nas garras do PT, queridinhos da imprensa opinavam”, disse o filho do presidente.

Antes, o vereador carioca já havia criticado o vice-presidente por ter aceitado um convite para palestrar nos Estados Unidos em uma conferência promovida pelo Brazil Institute do Wilson Center. O convite afirma que Mourão é no governo “uma voz de razão e moderação, capaz de orientar a direção em assuntos nacionais e internacionais”.

