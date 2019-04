Indígenas pedem apoio no Congresso contra MP da demarcação de terras

Lideranças indígenas que participam do 15ª Acampamento Terra Livre, em Brasília, estiveram nesta quarta-feira (24) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Segundo o coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Lindomar Terena, a principal demanda do movimento indígena é impedir no Congresso a aprovação da Medida Provisória 870/19. A norma transfere a demarcação das terras indígenas para o Ministério da Agricultura e retira a estrutura da Funai do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

“Essa não é a única, mas é a demanda principal do movimento indígena, uma demanda que preocupa. Por parte do presidente do Senado, ficou o compromisso dele de ajudar no retorno da Funai para o Ministério da Justiça”, disse Terena.

Outra preocupação manifestada pelos indígenas é a vontade do governo brasileiro de municipalizar a saúde indígena. A avaliação do movimento é de que a medida pode precarizar o atendimento à saúde dessa população.

Representantes do movimento aguardam uma audiência também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Até sexta-feira (26) o acampamento Terra Livre, que reúne mais de quatro mil índios de todo o país, ficará montado na região central de Brasília.

