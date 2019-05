Damares: 'Nordeste tem manual prático de bruxaria para crianças'

Com a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste prestes a acontecer, um vídeo da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, começou a circular nas redes sociais. Durante discurso, Damares defende que o ‘Nordeste tem manual prático de bruxaria para crianças de 6 anos.’

Por curiosidade, mesmo que tenha nascido no Paraná, na região Sul do país, em sua página oficial no site do Governo Federal, Damares se apresenta como “uma mulher tipicamente nordestina”, justificando ter se mudado aos seis anos de idade para o Nordeste, onde morou na Bahia e Alagoas.

Segundo ela, o suposto material ensina a como ser bruxa, como fazer roupa e comida de bruxa, além de ensinar as crianças a produzirem a vassoura de bruxa em sala de aula.

O discurso de Damares foi feito antes de ela ocupar o cargo de ministra. O resgate nas redes sociais, no entanto, não favorece uma das próximas agendas do governo.

Na sexta-feira (24), o presidente Bolsonaro viaja para o Nordeste com a intenção de fazer uma ofensiva na região onde tem menos popularidade – estão previstas a entrega de casas populares e o anúncio de mais verbas para obras de infraestrutura.

Dados do Ibope mostram que apenas 25% dos entrevistados dos estados do Nordeste aprovam a administração de Bolsonaro, 29% a consideram “regular”, 40%, “ruim” ou “péssimo”. Os índices são bem diferentes dos encontrados no Sul do País, por exemplo, onde 44% dos entrevistados aprovam o governo.

A desaprovação no Nordeste é algo que o pesselista enfrenta desde as eleições. O Nordeste foi a única região em que Bolsonaro perdeu para Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT. Foram 69,7% dos votos válidos para o petista (20,3 milhões) contra 30,3% para o capitão do Exército (8,8 milhões).

A hashtag #NordesteCancelaBolsonaro permanece entre os assuntos mais relevantes do Twitter nesta terça-feira (21). Durante sua campanha presidencial, Bolsonaro também fez declarações polêmicas sobre os nordestinos, quando questionado se o combate ao preconceito seria uma tônica do governo.

“Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitada da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino. Coitado do piauiense. Tudo é coitadismo no Brasil, nós vamos acabar com isso”. Pelo visto, a viagem vai acontecer sem o tom de boas-vindas.



