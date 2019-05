Manifestações pró-Bolsonaro são realizadas em todo País neste domingo

Atos convocados pelas redes sociais por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em centenas de cidades vão mensurar a popularidade do governo neste domingo (26). Organizadores haviam convocado até sábado (25), atos em pelo menos 312 municípios. O ato em Manaus acontece às 15h, no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste.

Embora tenha agido, nos últimos dias, para desvincular os atos de qualquer patrocínio do Palácio do Planalto, Bolsonaro foi alertado por aliados de que essas mobilizações viraram uma “armadilha” para sua gestão porque todos sabem como começam, mas nunca como terminam.

Rio de Janeiro: Em Copacabana, os cartazes pedem "CPI Lava Toga", aprovação do pacote anticrime de Sérgio Moro e "intervenção militar agora". A multidão na orla de Copacabana, ao redor do Posto 5, também carrega faixas e cartazes pedindo o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Um boneco do presidente da Câmara o relaciona a casos de corrupção, e cartazes afirmam que "nem brasileiro ele é".

Manifestantes se reúnem em Copacabana | Foto: Fábio Grellet/by Estadão





Salvador: Com sol forte e calor, muitos baianos trocaram a praia para se manifestar em favor do governo Bolsonaro

Salvador apresenta um bom público de apoiadores do Governo Bolsonaro | Foto: Heliana Frazão/by Estadão





Brasília: Manifestantes na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, pedem para que os parlamentares deixem o "mito", em referência ao presidente Jair Bolsonaro, trabalhar. Um dos pontos altos da manifestação na capital federal foi o boneco do Superman com a cara o juiz Sérgio Moro, que ganhou o nome de "Super Moro".

O Super Moro é a sensação do protesto em Brasília | Foto: divulgação

Belém: Em Belém do Pará, os manifestantes se concentraram no lugar chamado Escadonha do Cais do Porto, área turística da cidade e caminharam pelas avenidas Presidente Vargas e Nazaré. A caminhada já dura uma hora e meia. A PM não divulgou números. Os manifestantes carregam cartazes em defesa da Reforma da Previdência e ao pacote anticrime.

Os manifestantes carregam cartazes em defesa da Reforma da Previdência | Foto: Rita Soares/by Estadão

Um dos principais alvos dos manifestantes, em todo o País, é o Centrão - grupo de deputados que não se identifica nem com a oposição nem com o governo. Um de seus representantes é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).



Culto

O presidente Jair Bolsonaro deve participar de culto religioso na manhã deste domingo, 26, na Igreja Batista Atitude, no Recreio, bairro da zona oeste do Rio.

Os fiéis que chegavam para o culto foram submetidos a revista minuciosa, que incluía detector de metais e a proibição de entrada no templo com garrafas d’água e guarda-chuvas. Alguns reclamavam das longas filas que se formaram à entrada da igreja.

Sobre as manifestações a seu favor, Bolsonaro criticou na última quinta-feira, 23, a inclusão de pautas contra o Congresso e o Judiciário. Ele disse ainda que não vai participar dos atos.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Ninguém é obrigado a ficar como ministro', diz Bolsonaro sobre Guedes

Bolsonaro volta a defender mudanças na CNH e fim dos radares