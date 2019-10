Bolsonaro só fala com a imprensa se a imprensa falar o que ele quer

Na manhã desta segunda-feira, (30), Jair Bolsonaro fez um rápido pronunciamento ao lado de seus assessores e seguranças. O presidente avisou que só vai dar entrevistas quando a imprensa publicar algo positivo em relação ao seu discurso na ONU (União das Nações Unidas).



“Imprensa, gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado. Quando vocês fizerem uma matéria real do que aconteceu lá na ONU eu dou entrevista pra vocês”, disse o presidente. Bolsonaro compartilhou o vídeo em seu Twitter e pediu para que fosse compartilhado.

A deputada Sâmia Bomfim comentou o ocorrido dizendo que Jair Bolsonaro “não sabe lidar com o contraditório e sempre foge daquilo que o desagrada”.“Jair Bolsonaro ameaça não dar entrevistas se a imprensa não escrever o que ele quer. O presidente ainda se recusa a falar sobre o assassinato da menina Ágatha. Ele não sabe lidar com o contraditório e sempre foge daquilo que o desagrada. No fundo, é um tremendo covarde”, disse nas redes sociais.

No final de agosto deste ano, o presidente protagonizou mais uma fuga de entrevista coletiva ao ser questionado por repórteres sobre o comentário que comparava fisicamente a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, com Michelle Bolsonaro, Bolsonaro disse que não ia comentar o caso e negou que tenha proferido qualquer ofens