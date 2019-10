Adolescente confessa ter matado menina de 9 anos em parque de SP

Menino de 12 anos confessou ter matado Raíssa e depois mudou de versão alegando o aparecimento de um homem de bicicleta que teria forçado a matá-la. | Foto: Reprodução

Um adolescente de 12 anos confessou ter matado sozinho a menina Raíssa Eloá Caparelli Dadona, de 9 anos, no domingo (29), segundo a Polícia Civil. A confissão ocorreu durante a madrugada desta terça (1º) na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Centro de São Paulo. De acordo com a polícia, ele se recusou a dizer a motivação do crime. As informações são do G1 SP.

O garoto prestou depoimento na 5ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente do DHPP, acompanhado pelos pais, entre a tarde de segunda (30) e começo de madrugada desta terça. Ele foi descrito pelos policiais com frieza e só respondia sim ou não aos questionamentos.

O próprio adolescente procurou à Polícia para dizer que havia visto um corpo amarrado na mata.

A Justiça determinou a apreensão do adolescente investigado. Ele será ouvido por promotores do Departamento de Infância e Juventude do Ministério Público (MP). E, posteriormente, deve ser encaminhado a uma das unidades da Fundação Casa, entidade que visa recuperar menores infratores.

O adolescente e a menina moravam na mesma rua no bairro Morro Doce, na Zona Norte de São Paulo, e nos últimos dias estavam bem próximos, segundo a vizinhança. Amigos da família contam que os dois estavam tão apegados que a mãe da Raíssa levou o adolescente a um culto junto com a filha em uma igreja evangélica, no mês passado. Raíssa fazia tratamento para autismo há um ano.

Causa da Morte

A Polícia Civil de São Paulo investiga se a Raíssa foi asfixiada e se sofreu violência sexual. Laudo da Polícia Técnico-Científica irá apontar a provável causa da morte da menina, que foi encontrada amarrada a uma árvore e sem vida, no Parque Anhanguera. Ela estava suspensa pelo pescoço, o que sugere a suspeita de asfixia.

De acordo com a polícia, o adolescente de 12 anos, confessou ter matado Raíssa, mas depois mudou de versão. Ele teria dito à mãe que matou a menina após chegar em casa no dia do crime. No entanto, na delegacia, o garoto falou que foi forçado por um homem de bicicleta, que o ameaçou com um faca e o forçou a ajudar a matar a garota.

