Eduardo Bolsonaro afirma que comunismo matou mais do que nazismo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criou mais uma polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira (14), ao afirmar que o comunismo matou mais pessoas do que o nazismo.



Em sua conta do Twitter, Eduardo Bolsonaro comparou os ex-primeiros-ministros do Reino Unido, Neville Chamberlein e Winston Churchill. "Chamberlain.

Reino Unido, se reuniu com Hitler e voltou para Inglaterra com um papel: o pacto de não agressão e disse 'trago tempos de paz. Um 'louco' gritava que aquilo não daria certo. Hitler ignorou o pacto, vivemos a 2ªGM e o 'louco' Churchill venceu Hitler", escreveu o deputado.

"O comunismo matou mais do que o nazismo, ambos sistemas nefastos. Hoje pessoas parecem ter esquecido nosso passado recente e querem dialogar com aqueles que estavam nos botando no mesmo caminho da Venezuela. Você prefere ser um isentão como Chamberlain ou um louco como Churchill?", completou.

Durante o holocausto, dos nove milhões de judeus que residiam na Europa, cerca de seis milhões foram mortos.