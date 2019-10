Bolsonaro diz que Flamengo conquistará libertadores

O Flamengo tem sido tema das pautas do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. Após brincar na última quinta-feira (24), que o clube carioca já era "vice da Libertadores", ele agora afirmou que o Rubro-negro irá conquistar a competição e estará no Mundial de Clubes.

Tudo isso teria acontecido quando o presidente foi recebido pelo emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani. Assim como fez com o presidente da China, Xi Jiping, Bolsonaro o presenteou com uma camisa do Flamengo.

"(Flamengo) está fazendo muito sucesso e disputa o título (da Libertadores) agora no final do mês e, em dezembro, aqui no Catar", teria dito o presidente, segundo Lauro Jardim, do "O Globo".

O Flamengo enfrenta o River Plate no próximo dia (23) pela final da Libertadores.