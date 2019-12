Presidente Jair Bolsonaro tem alta em Brasília

Brasil - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou na manhã desta terça-feira, 24, o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde passou a noite em observação após sofrer uma queda na noite de ontem, no Palácio da Alvorada.

Conforme nota emitida pelo Palácio do Planalto, o presidente foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas. Foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações, e passou a noite bem.

Ao falar sobre ocorrido, ontem, à TV Globo, o ministro general Augusto Heleno (Segurança Institucional) confirmou que Jair Bolsonaro "está bem", mas que ficaria "em observação" no hospital. No Twitter, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), uma das pessoas mais próximas a Bolsonaro, disse que o presidente bateu a cabeça no momento da queda.

No dia do ocorrido, segunda-feira (23), o presidente passou o dia dentro do Palácio da Alvorada. Pela manhã, ele apenas cumprimentou alguns apoiadores que o aguardavam na portaria do local. Bolsonaro também assinou decreto que concede indulto natalino a agentes de segurança pública que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham cometido crimes culposos.