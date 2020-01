Lula manda recado para presidente: 'Pare de ser puxa saco dos EUA'

"Dá entrevista, para de tuitar!", foi assim que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou um vídeo publicado em sua conta do Twitter, nesta quarta-feira (8), em que manda um recado ao presidente Jair Bolsonaro sobre a relação do País com os Estados Unidos.

"Um governo não vai para frente tuitando não! Responde pergunta, aceita provocação", afirmou Lula , aumentando o tom de voz. "Bem, e aí pensa no Brasil. Pare! Pare de ser puxa saco dos Estados Unidos que isso não ajuda ninguém", completou.

Na tarde de ontem, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo enquanto assistia o pronunciamento de Donald Trump sobre o conflito com o Irã. O presidente brasileiro reafirmou que repudia o terrorismo e também atacou o petista. "O senhor Lula, enquanto presidente, esteve no Irã e lá defendeu, naquela época, que aquele país enriquecesse urânio acima de 20%, que era para fins pacíficos", afirmou.