Regina Duarte recebe mais de R$ 6 mil de pensão militar

Após publicação repercutir nas redes sociais alegando que a atriz Regina Duarte teria evitado casar no papel para receber pensão militar de R$ 20 mil. Segundo informações do Ministério da Defesa obtidas pelo Estadão Verifica, Regina na verdade, recebe pensão de R$ 6.843,34 por ser filha de um tenente do Exército falecido em 1981.

O ministério ainda afirma que a atriz nunca deixou de casar para garantir o benefício, já que a legislação para servidores das Forças Armadas não discrimina o estado civil para recebimento da pensão. Todas as mulheres dependentes de militares que foram admitidos até dezembro de 2000 têm direito a pensão por morte.

Jesus Nunes Duarte, pai de Regina, foi primeiro-tenente do Exército e faleceu em 1981, em um acidente de carro. A pensão começou a ser paga em 1999. Em aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, que a convidou para assumir a Secretaria Especial da Cultura, a atriz tem sido alvo de controvérsia nas redes sociais.

Todos os militares que entraram nas Forças Armadas até o ano 2000 têm direito a deixar pensão vitalícia para as filhas e também para os filhos menores de 18 anos. Naquele ano, houve uma mudança nessa regra, mas válida apenas para quem ingressasse no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica a partir dali.

No caso deles, a pensão será paga para filhos ou enteados (independentemente de sexo) de até 21 anos, ou 24 se forem universitários. Em outros órgãos públicos, como a Polícia Militar de São Paulo e o Congresso Nacional, apenas as filhas de servidores com estado civil de solteiras recebem pensão.

Procurada, a assessoria de imprensa de Regina Duarte disse que não comentará o caso.

*Com informações do Estadão