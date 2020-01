Artistas pedem a Bolsonaro fim da meia-entrada em shows

O encontro aconteceu nesta quarta-feira (29) | Foto: Jorge William / Agência O Globo

O presidente Jair Bolsonaro foi homenageado por cantores sertanejos nesta quarta-feira (29), em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Uma carta de apoio, lida no evento, diz que Bolsonaro realizou "notáveis feitos" em "diversos setores produtivos" e é um "um governante que trabalha em prol de seu povo".

O presidente, por sua vez, agradeceu ao apoio que os sertanejos durante a campanha eleitoral. Na mesma cerimônia, um representante de produtores de evento pediu a Bolsonaro o fim da meia-entrada em evento culturais e uma mudança na regulamentação dos direitos autorais.

De acordo com lista divulgada pelo Palácio do Planalto, estiverem presentes 56 artistas, entre eles as duplas Bruno e Marrone e Cesar Menoti e Fabiano, além de Cristiano (da dupla com Zé Neto) e do ator Dedé Santana, ex-integrantes do grupo Os Trapalhões.

O locutor de rodeios Cuiabano Lima, titular da festa do peão de Barretos (SP), discursou no início da cerimônia e leu a carta de apoio. "Expressamos espontaneamente nossos agradecimentos pelas ações e medidas do governo e manifestamos nosso apoio. Queremos que o Brasil continue trilhando um caminho de prosperidade para seu povo", diz o texto.

Depois, o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), Doreni Caramori Junior, pediu a Bolsonaro o fim da meia-entrada, classificada por ele de "injustiça histórica", além de mudanças na cobrança de direitos autorais, que ele classificou como um "monopólio" regulado por uma "lei arcaica".

— Meio livro não existe, meia bicicleta não existe. Não pode o Estado brasileiro intervir na economia e tomar 50% sem nenhum tipo de compensação — reclamou o presidente da Abrape.

Bolsonaro, por sua vez, disse aos presentes que eles podem enviar sugestões de decretos e de projetos de lei, mas não referiu-se a um tema específico. Ele disse ter um "carinho especial" pelos sertanejos e lembrou de um programa de rádio que ouvia na infância:

— Sempre tive um carinho muito especial por vocês. Nós chegamos à Presidência em parte devendo a vocês.

Antes do início do evento, Bolsonaro vestiu o chapéu de Lima e os dois ensaiaram o que já virou uma espécie de bordão do presidente, inaugurado em uma transmissão ao vivo pelo Facebook: "iiiihuuuu". Depois, em seu discurso, adiantou que irá na festa de Barretos deste ano, assim como no ano passado. O cerimonial da Presidência convocou servidores para preencher as cadeiras vazias no Salão Nobre do Planalto.