Exame do ministro Fabio Wajngarten para coronavírus dá positivo

O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten , está com coronavírus. O resultado do primeiro teste que ele fez na quarta-feira (11), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, confirmou que ele contraiu a doença. No momento, ele está em isolamento e aguarda a contraprova. Segundo o colunista Lauro Jardim, o governo americano pediu informações sobre o secretário, que participou de jantar com Trump.



Wajngarten já avisou ao presidente Jair Bolsonaro e a ministros que foi infectado com o novo vírus, depois de integrar a comitiva que esteve nos Estados Unidos, do último sábado até a terça. Depois de retornar a Brasília, ele foi para São Paulo.

Há quatro dias, Wajngarten publicou no seu Instagram uma foto em que aparece ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do vice, Mike Pence.

O secretário de Comunicação Social da Presidência, Fabio Wajngarten | Foto: Divulgação

Procurada pela reportagem desde quarta, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência não se manifestou até o momento. Trump, por sua vez, disse em entrevista nesta quinta-feira (12), diz que não está preocupado com o fato de o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, estar sendo monitorado para a doença.

Pouco após a divulgação das notícias sobre sua condição de saúde, na tarde de quarta, Wajngarten foi ao Twitter para reclamar da imprensa e dizer que está bem, mas não negou diretamente que foi ao hospital e fez teste para coronavírus.