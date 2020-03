Bolsonaro testa positivo para coronavírus, diz Fox News

O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus, de acordo com a Fox News, rede de TV americana. Ele foi submetido a exames na quinta-feira (12), e a emissora informou nesta sexta-feira, 13, que o primeiro resultado foi positivo.

De acordo com a Fox News, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou que o primeiro teste foi positivo e que a Presidência aguarda o resultado da contraprova. No Twitter, Eduardo afirmou que "o teste não foi concluído", sem deixar claro se fala de apenas um exame ou dois.

O exame foi realizado após o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, ter sido confirmado com a doença. Ele viajou com o presidente aos Estados Unidos e esteve boa parte do tempo ao seu lado.

O presidente minimizou a doença que espalha a nível mundial nesta semana. “Muito do que tem ali é mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga”, disse em evento em Miami. Na segunda-feira, 9, ele já havia dito que a disseminação da doença estava “super dimensionada”.

Bolsonaro completa 65 anos no próximo dia 21. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também fez o teste. Filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) também fez exames para saber se está com coronavírus.

*Com informações do Estadão.