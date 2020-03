Bolsonaro sai às ruas de Brasília e defendeu a reabertura do comércio

Brasília (DF)- Na contramão das recomendações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), decidiu desobedecer de uma vez todas as regras de quarentena devido ao novo coronavírus (Covid-19). Na manhã deste domingo (29), ele saiu às ruas de cidades satélites de Brasília, no Distrito Federal e passou por posto de gasolina, padaria e fez vídeo com feirantes nas cidades de Taguatinga e Ceilândia.

Ministro da Saúde tem reforçado a necessidade do isolamento social contra o Covid-19, nas suas últimas falas | Foto: Reprodução

No Twitter, Bolsonaro publicou dois vídeos em que aparece conversando com os trabalhadores informais. Ao público que o cercava, o presidente voltou a defender o fim do isolamento social e o retorno ao trabalho dos comércios não essenciais, o que é completamente contrária as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“O que eu tenho conversado com o povo: eles querem trabalhar. O que tenho falado desde o começo. Tem que tomar cuidado, quem é maior de 65 anos fica em casa", enfatizou o presidente, sem levar em consideração que a quarentena vertical é recomendada pelos protocolos das autoridades internacionais de saúde.

O trabalhador, que preparava churrasco para venda no momento, manifestou aprovação ao pronunciamento do presidente contra o isolamento e em defesa de que as pessoas retornem ao trabalho.

“A gente tem que trabalhar. A morte está aí, mas seja o que Deus quiser. Só não pode ficar parado. Se não morrer da doença, vai morrer de fome. Eu prefiro morrer de nenhum jeito, né. Minha saúde está em dia. Eu não me sinto com nenhum problema de saúde a ponto de pegar esse vírus não, sabe“, afirmou. “Eu vi sua palestra na TV, e eu acho que o senhor não está errado [quando diz] que a gente tem que sair pra rua para trabalhar".

Cloroquina

O chefe do Executivo voltou a defender o medicamento hidroxicloroquina, ainda em fase de testes quanto à eficácia no combate ao novo coronavírus. “Aquele remédio lá tá dando certo em tudo quanto é lugar”, pontuou. "A cloroquina está dando certo em tudo que é lugar," afirmou Bolsonaro, citando um "estudo francês".

A fala do presidente é contrária ao que manifestou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, neste sábado (28). Ele disse que a medicação “não é o remédio para salvar a humanidade ainda” e fez alerta para efeitos colaterais.