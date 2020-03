Twitter exclui postagens de Bolsonaro contrárias ao isolamento social

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve, neste domingo (29), duas postagens suas excluídas pelo Twitter, por violarem as regras da rede social. Os posts haviam sido gravados pela equipe de Bolsonaro mostrando visita dele a Sobradinho e Taguatinga, no Distrito Federal, contrariando recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde quanto ao isolamento, necessário para barrar a expansão do novo coronavírus (Covid-19).

| Foto: Reprodução

De acordo com a empresa que gerencia o site, os tuítes do presidente foram excluídos por violar as políticas do site, o que revela mal comportamento do usuário. Nas últimas semanas, o Twitter vem retirando do ar mensagens com notícias falsas sobre a pandemia de coronavírus e removendo publicações que incentivam ações que podem potencializar a infecção, como sair às ruas.

Aglomeração

O primeiro tuíte eliminado foi um vídeo em que o presidente conversou com um vendedor de churrasquinho e com outras pessoas que se aglomeraram em volta dos dois. Em sua conversa, o presidente citou um “estudo francês” e afirmou que a cloroquina “está dando certo em tudo que é lugar”.

A segunda postagem eliminada pelo Twitter foi uma gravação feita num açougue, em Taguatinga, no meio de uma aglomeração. Lá, o presidente defendeu o tal isolamento vertical, que também contraria os protocolos de órgãos de saúde internacionais

| Foto: Reprodução

Pedidos de apoiadores

Nas imagens excluídas, Bolsonaro cumprimenta apoiadores, ouve pedidos para que o comércio reabra e junta pequenas aglomerações de pessoas durante o passeio.

Outros vídeos, que mostram a passagem dele por Ceilândia e pelo Sudoeste, além de um vídeo gravado no Palácio da Alvorada, continuavam no ar a publicação desta matéria.