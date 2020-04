Governador do Rio de Janeiro testa positivo para coronavírus

O governador fez um apelo para a população do Rio de Janeiro continuar em isolamento | Foto: Agência Brasil

RIO DE JANEIRO (RJ) - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou que testou positivo para o coronavírus. A informação foi divulgada na rede social do governador na tarde desta terça-feira (14). Em um vídeo postado no Twitter, Witzel explica que começou a sentir os sintomas na última sexta-feira e decidiu fazer o teste.



Com as medidas restritivas que tomamos, a pandemia está aos poucos sendo controlada no RJ. Mas, volto a pedir, fique em casa. Ainda estamos no meio da crise, não desafie essa doença.#fiqueemcasa#RJContraOCoronavirus pic.twitter.com/XdaaU2fT9C — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) April 14, 2020

“Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste para o covid. Hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. Graças a Deus estou me sentindo bem e continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeiras, mantendo as restrições e as recomendações médicas. Tenho certeza de que vou superar mais esta dificuldade”, disse Witzel.

Ao final da gravação, o governador ainda fez um apelo para a população do Rio de Janeiro continuar em isolamento: “Pode contar comigo, todo o povo fluminense. Vou continuar trabalhando. E eu peço, mais uma vez, para que fiquem em casa. Porque a doença não escolhe ninguém e o contágio é rápido”.