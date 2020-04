Presidente Bolsonaro demite Mandetta do Ministério da Saúde

Na semana passada, Jair Bolsonaro chegou a cogitar a demissão de Mandetta, mas foi convencido por apoiadores políticos do seu governo em mantê-lo. | Foto: Agência Brasil/Internet

Brasil - Jair Bolsonaro e Mandetta estavam em crise devido a divergência sobre medidas de combate ao coronavírus e nesta quinta-feira (16), o ex-ministro da Saúde, publicou no Twitter que foi demitido pelo presidente na mesma data da publicação na rede social.

Em um dos trechos ele escreveu, "Acabei de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé ou projeto de melhoria da saúde dos brasileiros..."

Mandetta defende o isolamento total para evitar o aumento do contágio do coronavírus, seguindo os protocolos internacionais e o presidente acredita que apenas o grupo de risco deveria ficar em casa, enquanto o resto da população continue trabalhando para evitar uma crise econômica.

Na semana passada, Jair Bolsonaro chegou a cogitar a demissão de Mandetta, mas foi convencido por apoiadores políticos do seu governo em mantê-lo.

No ultimo domingo (12), o ex-ministro da Saúde concedeu uma entrevista à TV Globo na qual ele criticou "cuidadosamente" Bolsonaro e pediu união no discurso.

Veja as publicações de Mandetta no Twitter

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país. — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020