Marcelo Ramos chama fãs de Anitta de 'Anittaminions' e cantora rebate

Anitta rebateu a mensagem de deputado federal | Foto: reprodução

Manaus - A cantora Anitta rebateu o deputado federal Marcelo Ramos (PL) após os fãs serem chamados de 'Anittaminions', em uma postagem do parlamentar no Twitter. A cantora pediu respeito aos eleitores e também aos fãs.

Marcelo Ramos escreveu: "Hoje eu descobri que existem anittaminions! Senhor, aonde vamos parar!rsrsrs". Anitta respondeu de imediato: "Não vamos parar. Vamos evoluir. Porque estão todos se disponibilizando a aprender mais sobre política para saber como cobrar pessoas como o senhor. Aliás, anittaminions também são eleitores. Não deboche do povo. Você trabalha para eles", finalizou.

Anitta mobilixou fãs e seguidores | Foto: reprodução

Entenda

As constantes discussões entre os deputados e a cantora pop são por conta do projeto de lei/ PL 2633, que, segundo texto disponível no site da Câmara dos Deputados, dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União; a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos; a fim de ampliar o alcance da regularização fundiária e dar outras providências.

Anitta cita nomes de deputados que estão mobilizados na PL | Foto: reprodução

Anitta mobilizou fãs e seguidores para cobrar o relator da PL, Marcelo Ramos, e todos os envolvidos, sobre a garantia de que as terras compradas por pequenos produtores não terão casos de corrupção e desmatamento.

“Estão aproveitando o tempo da pandemia para votar coisas de 2008. Eles deveriam estar discutindo sobre a saúde do Brasil. O Amazonas é o que mais está morrendo gente e estão preocupados em dar terra para grileiro”, disse Anitta.

A cantora também usou as redes sociais para criticar Marcelo Ramos e contou que recebeu do Ministério Público informações que contradiz a fala do deputado. “Qual a garantia que os grandes não vão comprar as terras dos pequenos. Quais as garantias que não serão laranjas?", finalizou.