Ao ser acusada por produzir fake news, Joice Hasselmann se defende

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) negou, nesta segunda-feira (8), qualquer envolvimento com a produção de fake news contra o presidente Jair Bolsorano. A declaração vem depois que dois funcionários acusam a parlamentar de usar sua equipe de gabinete para criar e disseminar notícias falsas e ataques contra adversários políticos.

Os dois funcionários contaram ainda que Joice já tinha os próximos alvos. Na lista estaria o presidente Jair Bolsonaro, as colegas de parlamento, Bia Kicis (PSL-DF) e Carla Zambelli (PSL-SP), além dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Em entrevista à CNN, Ela afirmou ser vítima de uma armação e disse que isso jamais aconteceu.

"Primeiro que o material entregue, é um material montado e com falsa imputação de crime, isso tem que ser corrigido pela polícia. Ficou muito claro, ali, a montagem de um dossiê com algumas informações verdadeiras, com a minhas voz e com algumas informações falsas, com mensagens que eu não sei quem escreveu e para quem. Justamente para tentar passar a sensação de que teria criado fake news dentro do meu gabinete. E mais: eu ter utilizado CPFs falsos, o que é criminoso", reafirmou durante a entrevista.