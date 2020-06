Justiça do Rio decreta a prisão da mulher de Queiroz

Márcia esteve no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio entre 2007 e 2017 | Foto: Divulgação

Após a prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, na manhã desta quinta-feira (18), o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do TJ do Rio de Janeiro, expediu mandado de prisão contra a mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar. Os investigadores ainda não sabem o paradeiro dela, que já é considerada foragida.

O casal e o senador são investigados pelo esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo e deve vir para o Rio, onde é investigado. A operação denominada "Anjo" teve o apoio da Polícia Civil.

O mandado de prisão contra Márcia está sendo cumprido com auxílio da Polícia Federal. O TJ expediu mandado para ser cumprido no mesmo endereço em que Fabrício Queiroz foi preso. No entanto, ela não estava no local. Também há mandados contra ela no Rio.

Márcia esteve no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio entre 2007 e 2017. Ela foi um dos sete parentes que Queiroz emplacou na estrutura do mandato de Flávio. Também foram lotados outros sete parentes dele no gabinete de Flávio desde 2007. Entre os parentes de Queiroz investigados junto com o casal estão ainda a enteada e duas filhas, uma delas é a Nahtalia Queiroz, conhecida por ser personal trainer.

No ano passado, O GLOBO revelou que Márcia nunca teve crachá na Alerj e, durante um processo que ela moveu na Justiça, Márcia se declarou "cabeleireira". Nunca mencionou assessoria parlamentar.

O MP do Rio também cumpre mandados de busca e apreensão em diversos endereços da capital. Um deles é a casa de Bento Ribeiro, escritório político da família Bolsonaro.

*Com informações do O Globo