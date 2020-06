'Anjo': apelido de advogado de Flávio Bolsonaro batizou operação

Wassef e Flávio vinham negando conhecer o paradeiro do assessor | Foto: Divulgação

A operação da Polícia Civil que prendeu o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz , foi nomeada de “Anjo” pelo apelido do advogado Frederick Wassef, dono do escritório em que o procurado estava foragido, em Atibaia, interior de São Paulo.

Na intimidade da família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é assim que o jurista é conhecido. As informações são do jornal O Globo.

Segundo investigações, Queiroz estava escondido no endereço há um ano. Apesar disso, Wassef e Flávio vinham negando conhecer o paradeiro do assessor.

O advogado defende o senador no processo contra as “rachadinhas”, do qual Queiroz foi preso e esteve foragido. Ele também atua no caso contra Adelio Bispo, responsável por dar uma facada em Jair Bolsonaro durante campanha eleitoral, em setembro de 2018. De acordo com o delegado Nico Gonçalves, à frente do caso, foram apreendidos dois celulares e documentos.

Além do local em que o ex-assessor foi encontrado, outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre esses, a casa de Bento Ribeiro, escritório político da família Bolsonaro.

Leia mais:

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz é preso em São Paulo

Justiça do Rio decreta a prisão da mulher de Queiroz