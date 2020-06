Justiça federal obriga Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos

Além disso, a União também deverá exigir de todos seus funcionários o uso da máscara, sob pena de multa de R$ 20 mil | Foto: Divulgação

A Justiça Federal emitiu uma decisão liminar que obriga o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a usar máscara de proteção em espaços públicos no Distrito Federal.



Caso Bolsonaro descumpra a ordem, ele receberá multa de R$ 2 mil por dia. A determinação ainda detalha "a obrigatoriedade de utilizar máscara facial de proteção, em todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços".

Além disso, a União também deverá exigir de todos seus funcionários o uso da máscara, sob pena de multa de R$ 20 mil.



Uma ação popular foi movida por um advogado que alegou que "a conduta irresponsável do presidente tende a, em um universo curto de tempo, esvaziar em boa parte as medidas de prevenção adotadas, fazendo com que o Distrito Federal, que tem um dos mais baixos números de mortos, passe a assistir o incremento deste infausto indicativo".

