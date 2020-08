Pazuello passa comando militar e permanece no Ministério da Saúde

General Eduardo Pazuello, ministro da saúde | Foto: Divulgação

Manaus - O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, passa o comando do 12ª Região Militar para se manter no cargo de liderança da principal pasta do enfrentamento à covid-19. Desta forma, não há sinalizações de que o militar seja substituído na função de ministro interino, mesmo após o término do prazo de 90 dias, previsto inicialmente.

Para continuar à frente da pasta, Pazuello passa a função para o general Edson Rosty, em cerimônia prevista para esta quinta (20). As informações são do Correio Brasiliense.

Desde janeiro, Pazuello estava responsável pelo comando da Amazônia Ocidental, que inclui os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Em abril, embarcou para Brasília, à pedido do presidente Jair Bolsonaro, e assumiu a secretaria-executiva do Ministério da Saúde.

"Na hora que eu achar que a missão acabou, eu vou falar para o presidente que a missão dada inicialmente foi cumprida e se ele quiser que eu permaneça eu vou permanecer. É uma decisão dele. Se ele disser ‘muito obrigado’, eu volto para o quartel. É simples. É uma questão do que se precisa e o que presidente acha que é necessário que seja feito pelo país", disse o ministro, em entrevista.

Bem avaliado pelos gestores dos estados e municípios e, ao mesmo tempo, pelo presidente da República, a transferência do comando é um indicador da permanência de Pazuello como ministro, pelo menos até o fim da pandemia.

