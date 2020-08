Flávio Bolsonaro é diagnosticado com a Covid-19

| Foto: Divulgação

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi diagnosticado com a Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (25) pela assessoria de comunicação.

Segundo a assessoria, Flávio está bem, “em isolamento e está tomando cloroquina e azitromicina desde ontem (segunda-feira) ”. O quadro de Flávio é assintomático.

Além de Flávio, outros membros da família foram infectados: o presidente Jair Bolsonaro, seu pai; a primeira-dama Michelle Bolsonaro; e o irmão de Flávio, Jair Renan.

A confirmação da contaminação de Jair Renan aconteceu na semana passada por sua mãe, Ana Cristina Valle, em suas redes sociais. Em abril, em um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais, Jair Renan negou a existência da pandemia do novo coronavírus.

"Que pandemia? Isso é história da mídia aí, para trancar você dentro de casa, para achar que o mundo está acabando. É só uma gripezinha, irmão", disse Renan na ocasião.

Por violar políticas de conduta de ódio do Twitch, plataforma de transmissão de vídeos focada em games, Jair Renan teve a conta suspensa.

Já o presidente anunciou o resultado positivo do teste no dia 7 de julho e permaneceu em isolamento no Palácio da Alvorada até o dia 25 de julho, quando informou que estava recuperado.

A avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmino Ferreira, também contraiu Covid-19. Ela foi internada no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, mas não resistiu e morreu no dia 12 de agosto.

