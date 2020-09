Você conhece o Donald Trump Bolsonaro? Candidato ganhou repercussão

O candidato participou de 2 pleitos anteriores, registrado como Santana, em 2008 e 2012 | Foto: Divulgação





O município de Brusque, em Santa Catarina, terá um candidato registrado como "Donald Trump Bolsonaro" disputando uma vaga na Câmara de vereadores. Disputando a vaga pela terceira vez, João Sá Teles Fontana concorre pelo PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro.

O candidato participou de 2 pleitos anteriores, registrado como Santana, em 2008 e 2012, também para vereador em Brusque. Na 2ª tentativa, foi eleito suplente.

Donald Trump Bolsonaro não é o único candidato do município a adotar o nome do presidente da República na sua candidatura. Antonio Carlos Widgenant, também do PSL de Brusque, inscreveu-se como "Gargamelbolsonaro" (sic).

Gargamel também espera que com o nome do presidente consiga mais votos | Foto: Divulgação