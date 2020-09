Senado instala Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia Legal

Em sessão remota nesta terça-feira (29), o Plenário do Senado aprovou a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia Legal. O senador Zequinha Marinho (PSC-PA) será o presidente da frente — ele foi o autor do requerimento para a instalação do grupo (RQS 2.427/2020). O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) será o vice-presidente.

Zequinha Marinho afirmou que a Amazônia tem os piores índices de desenvolvimento humano (IDH) do país e uma estrutura de saneamento básico muito precária. Também disse que, apesar das riquezas naturais, os cerca de 25 milhões de habitantes da região ainda sofrem com muitas carências e dificuldades.

— A frente vai cuidar da região e vai trabalhar para colocar em pauta as principais questões e gargalos da nossa região — declarou o senador.

De acordo com a Resolução 24/2017, documento que instituiu a frente parlamentar, o grupo tem como objetivos defender os interesses da Amazônia Legal; priorizar o desenvolvimento sustentável e a proteção dos seus recursos naturais; e proteger os interesses socioeconômicos da região.