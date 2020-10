Ciro Gomes diz que foi diagnosticado com Covid-19

O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta terça-feira (13) que foi diagnosticado com Covid-19. Ele disse que fez o teste após sentir sintomas de gripe neste sábado (10) e que está bem de saúde.

Em nota publicada em rede social, Ciro Gomes declarou estar "com acompanhamento médico e em isolamento em casa" (leia abaixo). A companheira do político, Giselle Bezerra, teve resultado negativo no teste para a doença causada pelo coronavírus.

O político afirmou ainda que adotou cuidados e seguiu os "protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias" para tentar evitar a doença.

Aliados com a doença

Ciro Gomes não tem cargo político atualmente, mas atua apoiando a candidatura para prefeito de Fortaleza de Sarto Nogueira (PDT), que também testou positivo para a doença.

Sarto faz campanha de casa, por meio de vídeos, desde que confirmou ter contraído a doença, em 5 de outubro.

O governador do Ceará, Camilo Santana, aliado político de Ciro Gomes e Sarto Nogueira, testou positivo para Covid-19 dois dias depois, em 7 de outubro.

Sarto e Camilo afirmam estar bem e estão se cuidando em casa.