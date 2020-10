Bolsonaro afasta vice-líder do governo flagrado com dinheiro na cueca

Bolsonaro ficou irritado com a notícia | Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro mandou afastar o vice-líder do governo no Senado, senador Chico Rodrigues (DEM-RR) após ser flagrado pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (14), tentando esconder dinheiro na cueca.

Bolsonaro pediu providências ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), para a saída do senador do grupo de vice-líderes.

"O presidente reagiu irritado. Mandou afastar o senador, ele não pode ficar. O ideal é que ele se antecipe e deixe o posto. Mas, se isso não acontecer, ele vai ser simplesmente afastado do grupo", afirmou ao blog um assessor presidencial.

O senador Chico Rodrigues foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de recursos públicos utilizados no enfrentamento do Coronavírus. Foram apreendidos R$ 30 mil na casa dele.

Rodrigues afirmou em nota que não tem envolvimento com atos ilícitos.

"Tive meu lar invadido por apenas ter feito meu trabalho como parlamentar, trazendo recursos para o combate à Covid-19 na saúde do estado", disse em defesa.

