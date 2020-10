Bolsonaro lamenta morte de brasileira na França

Um homem atacou com uma faca pessoas que estavam na Basília de Notre-Dame em Nice, no sul da França, e no entorno da igreja | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro lamentou no início da noite desta 5ª feira (29.out) na chegada ao Palácio da Alvorada a morte de uma brasileira em atentado na França. Bolsonaro afirmou que o mundo precisa se preocupar com a intolerância religiosa e relembrou o discurso que ele fez na Assembleia-Geral da ONU, em setembro, quando usou o termo "cristofobia" para falar sobre o preconceito com os cristãos.

"Nós admitimos qualquer religião, mas não podemos admitir a intolerância, ainda mais desta forma", disse o presidente.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também se manifestou. Em uma rede social, Araújo classificou o atentado como brutal e lamentou que entre os três mortos esteja a brasileira, de 44 anos, mãe de três filhos e que morava em Nice.

Um homem atacou com uma faca pessoas que estavam na Basília de Notre-Dame em Nice, no sul da França, e no entorno da igreja. O suspeito, um homem de 21 anos, foi baleado pela polícia e depois preso.