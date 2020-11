PF anuncia inquérito para apurar invasão de computadores do STJ

A invasão do sistema foi identificada ainda na terça-feira | Foto: Divulgação

Brasil - Um inquérito para investigar a invasão ocorrida em computadores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi instaurado nesta quinta-feira (5).

Na última quarta (4), o STJ informou que o sistema de informática da Corte foi alvo de um ataque hacker e que havia pedido investigação da Polícia Federal.

Em nota, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, informou que todas as sessões de julgamentos foram suspensas até que a área técnica consiga restabelecer a segurança no sistema.

Nesta quinta, a Polícia Federal informou que instaurou inquérito policial para apurar a invasão.

"As diligências iniciais da investigação já foram adotadas, inclusive, com a participação de peritos da instituição", informou a PF.

"Eventuais fatos correlatos poderão ser apurados na mesma investigação, que está em andamento na Superintendência Regional da Policia Federal no Distrito Federal", acrescentou a corporação.

A Polícia Federal investiga possível prática de extorsão, organização criminosa. Os suspeitos podem responder também pela chamada Lei Carolina Dieckmann, que tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares.

Também nesta quinta-feira, o ministro do STJ Nefi Cordeiro disse que os trabalhos na Corte estão interrompidos desde terça-feira (3), enquanto se investiga a extensão e os prejuízos do ataque.

"O STJ está trabalhando nisso, com a polícia federal, com órgãos de inteligência pra descobrir, responsabilizar os autores e retomar os trabalhos", afirmou.

Falha no sistema interno

De acordo com relatório obtido pela TV Globo, os técnicos inicialmente verificaram uma falha no sistema interno de proteção da rede. Depois, viram que o erro ocorria no acesso ao ambiente virtual onde estão hospedados quase todos os sistemas do STJ.

No início da noite da terça, a equipe técnica relatou que listou indícios de uma invasão no sistema e que foi detectado um arquivo com características de vírus.

O STJ informou ainda ainda que, logo após a descoberta, foram identificadas novas tentativas de ataque.

Ministério da Saúde

Também nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde informou ter identificado a existência de vírus em algumas estações de trabalho, acrescentando que, por motivos de segurança, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS) bloqueou o acesso dos funcionários à internet.

"No entanto, é importante frisar que não houve invasão hacker", informou a pasta.

*Com informações do G1

Leia Mais:

PF vai investigar ataque de hackers ao sistema do STJ