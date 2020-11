Sabe onde vai votar? Veja como descobrir o seu local de votação

Para votar certo e fazer valer o direito é importante saber o local de votação, incluindo zona e seção eleitoral. | Foto: Divulgação

No próximo domingo (15), os cidadãos brasileiros poderão escolher os representantes municipais, ao votarem para prefeito com vice-prefeito e vereador. Para votar certo e fazer valer o direito é importante saber o local de votação, incluindo zona e seção eleitoral.



Caso você não se lembre e deseje consultar qual é o local de votação, basta acessar o Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Clique no menu "Eleitor e eleições", localizado na parte superior da tela, e em seguida na opção "Título eleitoral". Esse menu dá a opção de consultar o local de votação por nome ou por título.

Na primeira opção, você terá que preencher com seu nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Já para a segunda, digite o número do título de eleitor ou até o seu número de CPF, além da data de nascimento.

Após preencher e confirmar, o site te dará os números de zona e seção eleitoral, além do seu local de votação, com endereço completo. A tela também confirmará se a sua biometria consta no sistema do TSE.