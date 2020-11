Eduardo Bolsonaro volta a defender voto impresso

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) aproveitou o ataque cibernético sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (15), para reforçar a proposta de volta do voto impresso.

O site do TSE apresentou instabilidade no momento em que se começa a computar os resultados das eleições em todo país. Por conta disso, a divulgação do resultado das eleições em Manaus estão atrasadas.

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, admitiu que houve uma tentativa de ataque aos sistemas do tribunal, mas que ela foi neutralizada.

O autor do ataque ainda não foi identificado, mas, segundo Barroso, teve origem provavelmente no exterior.

O ataque hacker, partido do exterior, não afeta a apuração da eleição, mesmo tendo exposto dados de funcionários do TSE, disse o TSE



Mas sempre há o risco. Se já tivesse sido implementado o voto impresso as eleições estariam garantidas,fora a questão da transparência e auditoria — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 15, 2020