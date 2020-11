Bolsonaro vota no segundo turno das eleições municipais no Rio

| Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro votou neste domingo (29), pouco depois das 10h30, no segundo turno das eleições municipais no Rio de Janeiro. A seção eleitoral de Bolsonaro fica na Escola Municipal Rosa da Fonseca, dentro da Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste da cidade.

O esquema de segurança foi reforçado no local neste domingo. Por causa da presença do presidente, eleitores que votaram na escola até esse horário precisaram passar por detector de metal e revista em bolsas e mochilas.

Após desembarcar na capital carioca, o presidente foi direto para o local de votação. Antes de entrar na escola, ele cumprimentou e tirou fotos com apoiadores que o aguardavam. Bolsonaro retorna para Brasília ainda hoje e, na segunda-feira (30), como é feriado distrital do Dia do Evangélico na capital federal, ele não tem compromissos oficiais previstos.

