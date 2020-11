Bolsonaro vota e defende células de papel nas próximas eleições

Bolsonaro pede voto impresso | Foto: Marcello Casal Jr.

O presidente Jair Bolsonaro votou na manhã deste domingo (29), no Rio de Janeiro, e já está de volta a Brasília. Na saída, ele conversou com apoiadores e jornalistas e defendeu a volta do voto nas cédulas de papel.

Ele não é o único a defender a forma de voto adotado pelo Estados Unidos. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) aproveitou o ataque cibernético sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no primeiro turno, no dia 15 de novembro e reforçou a proposta de volta do voto impresso.

Um dia depois, Bolsonaro defendeu o sistema de voto impresso em papel. “Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. É só isso. Tem que ser confiável e rápido. Não deixar margem para suposições", disse o presidente.

Além disso, Bolsonaro ainda citou a Proposta de Emenda Constitucional da deputada Bia Kicis (PSL-DF), que pede a volta do impresso, sendo conferido pelo eleitorado.

*R7

